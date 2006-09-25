О яйцах и состоятельных политиках

Заместитель председателя Прогрессивной социалистической партии Украины Владимир МАРЧЕНКО подчеркивает, что российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН не финансировал во время парламентских выборов этого года ни ПСПУ, ни избирательную кампанию лидера Блока “Народная оппозиция” Наталии ВИТРЕНКО.

Он заявил корреспонденту УНИАН: “Ни нашу партию, ни Н.Витренко никакой КУРОЧКИН не финансировал”.

Относительно того, что якобы М.КУРОЧКИН в ходе избирательной кампании помог Н.ВИТРЕНКО стать влиятельным политиком, В.МАРЧЕНКО заявил: “КУРОЧКИН, ШМУРОЧКИН или кто другой еще из яйца не вылупились, когда ВИТРЕНКО была уже состоятельным политиком в Украине и провела в 1998 году партию в парламент, пройдя 4-процентный барьер, а в 99-ом получила 11% поддержки даже по официальной статистике».

По словам В.МАРЧЕНКО, избирательная кампания 2006 года была организована двумя партиями, которые вошли в блок “Народная оппозиция”, - ПСПУ и партия “Российско-Украинский Союз” – УНИАН. Эти две партии распределяли все ресурсы, в том числе финансовые, и каждая партия имела определенные обязательства.

При этом В.МАРЧЕНКО не исключил возможности финансирования М.КУРОЧКИНЫМ партии “Российско-Украинский Союз”, но подчеркнул, что договоренности относительно создания избирательного блока, общих действий во время избирательной кампании, строились с партией “Русь” и ее лидером в Украине Иваном СИМОНЕНКО, а не с М.КУРОЧКИНЫМ.

При этом он подчеркнул, что “Русь” не выполнила все взятые на себя обязательства, в том числе финансовые. “Остались невыплаты просто огромные. И все это легло просто-напросто на Наталию ВИТРЕНКО”, - сказал он. По словам В.МАРЧЕНКО, после выборов ПСПУ пришлось гасить эти долги.

«Что-то мы смогли погасить, а какие-то долги до сих пор висят, и для нас это моральная гиря. 24 июня на съезде партии мы разорвали отношения с партией "Российско-Украинский Союз", и ВИТРЕНКО официально попросила извинения перед штабами, перед агитаторами, по отношению к которым не выполнены финансовые обязательства. Вот, к сожалению, такая ситуация», - сообщил В.МАРЧЕНКО.

Справка УНИАН. 23 сентября с.г. СМИ перепечатали интервью российского бизнесмена М.КУРОЧКІНА газете "Комсомольская правда в Украине", в котором он заявлял, что партия "Российско-Украинский Союз" ("Русь") была главным финансистом избирательной кампании Блока Наталии Витренко на прошлых парламентских выборах.

"На прошлых парламентских выборах я поддерживал Наталию Михайловну ВИТРЕНКО, а многие мои друзья были членами партии "Российско-Украинский Союз", которая вошла в блок "Народная оппозиция", - сказал М.КУРОЧКИН.

"И именно партия "Русь" финансировала львиную долю расходов избирательной кампании ВИТРЕНКО, что позволило сделать блок "Народная оппозиция" влиятельной политической силой", - добавил бывший исполнительный директор "Российского клуба".

Как известно, в начале апреля 2006 года министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о том, что избирательная кампания блока "Народная оппозиция" финансировалась российским бизнесменом М.КУРОЧКИНЫМ известным также как "Макс Бешеный".

Тогда, в апреле, М.КУРОЧКИН также в интервью "Комсомольской правде в Украине" заявлял: "Ни ВИТРЕНКО, ни кого-либо другого я, понятно, не финансировал. Я бизнесмен. И свой бизнес в Украине свернул больше года тому назад. Зачем мне тогда украинская политика, если у меня нет здесь бизнеса?".

М.КУРОЧКИН был объявлен в розыск украинским Интерполом.