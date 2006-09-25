Наша Украина придет к Президенту

На сегодня запланирована встреча членов политсовета блока “Наша Украина” с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель «Нашей Украины» Николай ОНИЩУК сообщил журналистам, что эта встреча запланирована на конец дня.

По его словам, в ходе встречи собеседники обсудят весь комплекс вопросов по переговорному процессу по созданию коалиции.

Также будет обсуждаться общая политическая ситуация, направления деятельности фракции, а также тема «определенной координации вопросов главы государства и фракции «Наша Украина».

Н.ОНИЩУК высказал мнение, что заявления премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе и возвращение ряда указов Президента также будут предметом встречи. «Как минимум, это (заявления и возвращение указов – УНИАН) означает необходимость проведения таких консультаций», - сказал депутат.

Также Н.ОНИЩУК считает, что на сегодняшней встрече будет обсуждаться бюджетный процесс, в частности, стратегия фракции в этом процессе.

Н.ОНИЩУК подчеркнул, что такие встречи являются достаточно регулярными и в сегодняшней не нужно искать какую-то сенсацию.

Кроме того, он отметил, что эта встреча не связана с деятельностью рабочей группы по созданию широкой коалиции.