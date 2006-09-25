Луценко комментирует заявление Макса Бешеного о связях с Витренко

Заявление российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА о поддержке на последних парламентских выборах Блока «Народная оппозиция» не угрожает Наталии ВИТРЕНКО юридической ответственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Днепропетровске.

Министр отметил, что это его личное мнение.

По его словам, он внимательно прочитал интервью М.КУРОЧКИНА в прессе и пришел к выводу, что информация российского бизнесмена о поддержке Блока Н.ВИТРЕНКО изложена очень «плавно и подготовлено».

В то же время, министр отметил, что с политической и моральной точки зрения интервью М.КУРОЧКИНА является подтверждением, что во время парламентских выборов в Украине существовала «организованная политическая группа имени КУРОЧКИНА под названием «Блок Наталии Витренко».

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что МВД Украины дорасследовало одно из уголовных дел, в котором фигурирует М.КУРОЧКИН. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, МВД в ближайшее время передаст это уголовное дело в Генеральную прокуратуру. Генпрокуратура, в свою очередь, передаст это дело Российской Федерации по запросу правоохранительных органов России, сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. 23 сентября с.г. СМИ перепечатали интервью российского бизнесмена М.КУРОЧКИНА газете "Комсомольская правда в Украине", в котором он заявлял, что партия "Российско-Украинский Союз" ("Русь") была главным финансистом избирательной кампании Блока Наталии Витренко на прошлых парламентских выборах.

"На прошлых парламентских выборах я поддерживал Наталию Михайловну ВИТРЕНКО, а многие мои друзья были членами партии "Российско-Украинский Союз", которая вошла в блок "Народная оппозиция", - сказал М.КУРОЧКИН.

"И именно партия "Русь" финансировала львиную долю расходов избирательной кампании ВИТРЕНКО, что позволило сделать блок "Народная оппозиция" влиятельной политической силой", - сказал бывший исполнительный директор "Русского клуба".

По словам М.КУРОЧКИНА, "Народная оппозиция" представлена во всех горсоветах и облсоветах юго-востока Украины.

Как известно, в начале апреля 2006 года министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о том, что избирательная кампания блока "Народная оппозиция" финансировалась российским бизнесменом М.КУРОЧКИНЫМ, известным также как "Макс Бешеный".

В свою очередь, соратник Н.ВИТРЕНКО Владимир МАРЧЕНКО опроверг эту информацию. "Юрий ЛУЦЕНКО показал себя в должности министра лгуном и позволяет себе говорить что угодно... Никакой КУРОЧКИН не финансировал нашу кампанию", - сказал он.

Тогда, в апреле, М.КУРОЧКИН также в интервью "Комсомольской правде в Украине" заявлял: "Ни ВИТРЕНКО, ни кого-либо другого я, разумеется, не финансировал. Я бизнесмен. И свой бизнес в Украине свернул болбше года назад. Зачем мне тогда украинская политика, если у меня нет здесь бизнеса?".

М.КУРОЧКИН был объявлен в розыск украинским Интерполом.