Кабмин согласовал введение премии имени Грушевского

Как сообщает пресс-служба Министерства, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Согласно одобренному законопроекту «О внесении изменения в статью 11 закона «О государственных наградах Украины», премия будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание по истории Украины.

Размер денежной части премии будет определяться ежегодно президентом Украины.

Читайте такжеProzorro стала победителем международной премии Open Government Awards 2016

«Введение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и созданию национального культурного продукта исторического характера, будет стимулировать повышение качества научных и научно-популярных изданий по истории Украины», - отмечают в Министерстве культуры.

Справка: Михаил Грушевский (1866-1934) – украинский историк, общественный и политический деятель. Председатель Центральной Рады Украинской народной республики (1917-1918), член исторического общества им. Нестора-летописца, многолетний председатель научного общества им. Шевченко во Львове (1897-1913), заведующий кафедрой истории Львовского университета (1894-1914), автор более 2000 научных трудов.

В 2015 году в центре Киева на фасаде дома на ул. Сечевых Стрельцов, 75 нарисовали стенопись с самым большим в мире портретом Грушевского. Площадь стенописи составила 160 кв. м.

Портрет Грушевского изображен на банкноте номиналом 50 грн и на памятных монетах 1996 и 2006 годов.