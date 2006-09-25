ЕС подпишет новое соглашение с Украиной при одном условии

Европейский Союз может подписать новое соглашение с Украиной только после ее вступления во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил председатель Директората Европейской Комиссии по вопросам стран Восточной Европы, Северного Кавказа, стран Центральной Азии Юг МИНГАРЕЛЛИ в ходе встречи с председателем Комитета Верховной Рады по иностранным делам Виталием ШИБКО.

Ю.МИНГАРЕЛЛИ считает, что Украина должна ускорить свое присоединение к ВТО. «Мое первое сильное послание (от ЕС – УНИАН), которое я хотел бы вам передать то, чтобы тот 21 законопроект (которые необходимы для вступления Украины в ВТО – УНИАН) был принят как можно быстрее», - сказал он, добавив, что только после этого могут быть начаты переговоры о заключения нового соглашения между Украиной и ЕС. По его словам, цель этого соглашения - действительная интеграция экономики Украины в мировую экономику.

Ю МИНГАРЕЛЛИ также высказался за то, чтобы отдельным пунктом в этом соглашении был предусмотрен вопрос энергетического сектора, где, по его словам, у Украины и ЕС есть общие интересы.

Ю.МИНГАРЕЛЛИ считает, что в этом соглашении должны быть освещены вопросы по борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми, незаконным обращением наркотиков, управления границами и миграционными потоками. «Это новое соглашение должно лучше отображать новое состояние наших отношений», - сказал он.

В свою очередь, В.ШИБКО назвал очень уместным замечание собеседника о необходимости вступления Украины в ВТО.

Он сообщил, что сейчас Кабмин разрабатывает схему, направленную на быстрейшее представление в Верховную Раду этих законопроектов. При этом В.ШИБКО отметил, что не видит никаких препятствий для принятия выше указанных законов.

Также он рассказал Ю.МИНГАРЕЛЛИ, что украинский парламент планирует провести парламентские слушания по вопросам вступления Украины в ВТО.

Как известно, правовой основой отношений между Украиной и ЕС является соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 16 июня 1994 года, которое вступило в силу с 1 марта 1998 года.

Как отмечает Министерство иностранных дел Украины в справке, предоставленной участникам встречи, необходимость в заключении нового рамочного соглашения между Украиной и ЕС обусловливается тем, что, во-первых, в 2008 году заканчивается срок действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС и его государствами-членами. Во-вторых, уровень и качество отношений между Украиной и ЕС значительно вышли за пределы этого соглашения. В-третьих, возможность заключения нового соглашения закреплена в Плане действий «Украина-ЕС».

Также МИД Украины отстаивает позицию о том, что новое рамочное соглашение между Украиной и ЕС должно быть заключено в форме европейского соглашения об ассоциации с признанием перспективы членства Украины в ЕС.

По предварительным оценкам, срок действия будущего рамочного соглашения будет составлять от 10 до 15 лет.