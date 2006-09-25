Медведчук учит, как запрягать лошадей

Лидер СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК называет украинским ноу-хау создание сначала «широкого» правительства, а только потом – коалиции.

Об этом говорится в комментарии В.МЕДВЕДЧУКА, переданном УНИАН пресс-службой Социал-демократической партии Украины (объединенной).

В.МЕДВЕДЧУК, в частности, отметил, что достаточно скептически относится к перспективе так называемой широкой коалиции. «Ее сторонники просто забывают о принципе политической ответственности перед своими избирателями. Сегодня коалиция в парламенте уже есть и Верховная Рада вполне работоспособна. То, что сначала было сформировано «широкое» правительство, а только потом стали вестись переговоры о создании коалиции – очередное украинское ноу-хау, не имеющее аналогов в демократических странах. Телегу покатили, а лошадей пытаются впрячь на ходу» - заявил лидер Социал-демократической партии Украины (объединенной).

«Я уже не говорю об идеологической основе подобных коалиций, - сказал В.МЕДВЕДЧУК. - Создается впечатление, что делят кабинеты, а не политическую ответственность».

«Буквально полтора года назад Украина уже пережила подобное, когда «помаранчевая» коалиция впоследствии оказалась совершенно нежизнеспособной, так как являлась не союзом политических сил, а коалицией политиков, желающих подержаться за штурвал», - отметил лидер объединенных социал-демократов Украины.

Кроме того, комментируя ситуацию, сложившуюся сегодня в отношениях между ветвями власти, В.МЕДВЕДЧУК высказал мнение, что, «провозгласив путь к национальному единству, политические силы, находящиеся сегодня во власти, просто обязаны немедленно продолжить политреформу. В противном случае нынешние трения между ветвями власти, связанные с несовершенством юридической базы, рискуют перерасти в широкое противостояние».

«Как известно, самые масштабные войны начинаются по самому незначительному поводу. Имея прямое отношение к политреформе, я менее всего хотел бы, чтобы процесс демократизации власти зависел от личных амбиций конкретного политика, готового ради сохранения власти идти на конфронтацию. Политреформа и задумывалась как средство против угрозы авторитаризма» - отметил он.

По мнению В.МЕДВЕДЧУКА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «показал бы хороший пример, если бы выступил с инициативой продолжения политической реформы, тем более у него есть все возможности предложить стране пакет законов, которые расставят последние точки в отношениях между ветвями власти, и основа чего ныне прописана в Конституции Украины. А то, что происходит сегодня, больше напоминает банальные попытки сохранить за собой максимум власти».

«Думаю, что ему пришло время готовить второй Универсал, подтверждающий главные принципы демократизации власти и, который мог бы стать реальной основой политического согласия», - заявил В.МЕДВЕДЧУК.