"Цинизм и предательство": Чубаров отреагировал на слова Савченко о "сдаче" Крыма

Как сообщила пресс-служба «Блока Петра Порошенко», об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«Международные преступники, каковым является Путин, хотят избежать наказания и прилагают все свои усилия и выставляют вокруг ультиматумы. Что бы ни происходило в Украине, нам всем нужно сохранять единство, волю, защищать себя и свою землю. Нам надо быть очень осторожными в своих выступлениях. Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Савченко, о том, что мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, не только неприемлемым, но глубоко оскорбительным, циничным и предательским отношением ко всем гражданам Украины и крымскотатарскому народу, которые остаются заложниками РФ», – заявил Чубаров.

Он отметил, что обидно, что такие высказывания допустил человек, который сам прошел через российский плен, тюрьмы.

«Утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, четкой позиции государства. Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору! С этой трибуны хочу призвать президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова, о его возвращении и контролю. Ради сохранения Украины и дальнейшего развития – ни одной уступки украинских земель!» – подчеркнул Чубаров.

Как сообщал УНИАН, депутат Верховной Рады Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.

По ее словам, «как бы ни кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.