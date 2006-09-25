Янукович пугает референдумом

Референдум о возможном членстве Украины в НАТО может состояться очень скоро, если эта тема будет в обществе нагнетаться, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью газете «Известия в Украине».

«Референдум может проводиться по инициативе народа или по инициативе парламента. Когда он состоится, покажет время. Если кто-то будет вокруг этого нагнетать страсти, считая, что это должно быть приоритетом нашей политики, референдум состоится очень быстро», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, премьер-министр считает, что процесс подготовки проведения референдума о возможном членстве Украины в НАТО «должен проходить естественно». «Определить сегодня сроки референдума невозможно. Будет инициатива – будет референдум», - подчеркнул он.