Янукович назвал главное в отношениях Украины с Россией

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет предсказуемыми нынешние отношения Украины с Россией.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью газете «Известия в Украине».

«Главное в отношениях Украины с Россией – предсказуемость. Мы прекрасно понимаем, что есть национальные интересы России, она прекрасно понимает, что есть национальные интересы Украины. У нас всегда во время переговоров идет принципиальная дискуссия, потому что мы отстаиваем интересы наших государств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что во внешней политике нельзя основываться на интересах только одной стороны, одного субъекта, одного государства. «Компромиссы, решения всегда находятся, когда есть баланс. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что кто-то победил, кто-то выиграл. Всегда должна побеждать экономика, здравый смысл», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сейчас обеспечен «нормальный баланс газа, который бы позволил спокойно пройти этот осенне-зимний период». Он сообщил, что Украина ежесуточно закачивает в хранилища от 120 до 130 миллионов кубометров газа, что обеспечит стабильность поставок российского газа в Европу. «На 15 октября мы спокойно выйдем на тот график, который необходим, - 24 млрд. 700 миллионов кубометров газа мы закачаем в хранилища», - сказал премьер-министр.

Вместе с тем он добавил, что цены на российский газ для Украины не изменятся до конца года (95 долларов за тысячу кубометров). «А дальше все будет в соответствии с конъюнктурой рынка», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.