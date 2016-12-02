Луценко рассказал о новых "серьезных фактах" в деле Бойко

Об этом Юрий Луценко заявил в эфире телеканала 1+1.

Об этом сообщает ЛІГА.net.

"О деятельности господина Бойко в Кабинете министров Азарова есть ряд производств, в одном из них мы в последний месяц вышли на очень серьезные факты, им будет дана оценка в ходе досудебного следствия и, не сомневайтесь, если будут доказательства, у меня рука не дрогнет подписать представление в Верховную Раду по любому из персонажей бывшей власти или нынешней", - заявил генпрокурор.

Читайте такжеБойко VS Ляшко: по факту драки нардепов отрыто уголовное производство

Напомним, в конце сентября Луценко поручил проверить готовились или готовятся представления о снятии неприкосновенности с Бойко.

Также Юрий Луценко заявлял, что для привлечения к уголовной ответственности лидера парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко доказательств на тот момент нет.

В то же время он опроверг заявления народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко о том, что у предыдущего генпрокурора Виктора Шокина в его сейфе лежало представление на снятие с Бойко депутатской неприкосновенности.