Луценко рассказал о новых "серьезных фактах" в деле Бойко

10:31, 02 декабря 2016
Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие недавно вышло на "очень серьезные факты" в одном из производств о деятельности главы фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко. 

По словам генпрокурора, если будут доказательства, у него не дрогнет рука / Фото УНИАН

Об этом Юрий Луценко заявил в эфире телеканала 1+1.

Об этом сообщает ЛІГА.net.

"О деятельности господина Бойко в Кабинете министров Азарова есть ряд производств, в одном из них мы в последний месяц вышли на очень серьезные факты, им будет дана оценка в ходе досудебного следствия и, не сомневайтесь, если будут доказательства, у меня рука не дрогнет подписать представление в Верховную Раду по любому из персонажей бывшей власти или нынешней", - заявил генпрокурор.

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Напомним, в  конце сентября Луценко поручил проверить готовились или готовятся представления о снятии неприкосновенности с Бойко.

Также Юрий Луценко заявлял, что для привлечения к уголовной ответственности лидера парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко доказательств на тот момент нет.

В то же время он опроверг заявления народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко о том, что у предыдущего генпрокурора Виктора Шокина в его сейфе лежало представление на снятие с Бойко депутатской неприкосновенности.

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