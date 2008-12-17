Партия регионов поддержит инициативу БЮТ при одном условии

Партия регионов хочет, чтобы глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вместе отчитались по вопросу о финансово-экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.

«Партия регионов поддержит инициативу БЮТ об отчете СТЕЛЬМАХА в парламенте только в том случае, если после него выступит премьер-министр», - заявил А.Ефремов.

По его словам, «на наш взгляд, они одинаково ответственные за то безобразие, которое происходит в финансовом секторе. Мы и договаривались таким образом, что совместно будут выступать премьер-министр и руководитель Национального банка».

«Если спикер отойдет от этой договоренности, то он будет не прав», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, БЮТ намерен настаивать, чтобы информация председателя НБУ о финансовой ситуации в Украине была заслушана в ВР завтра или в пятницу, 19 декабря.