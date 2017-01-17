Порошенко заявил, что он больше всего заинтересован в снятии санкций с России
15:25, 17 января 2017Политика
4167
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что санкции против России будут отменены, когда она заберет войска с украинской земли и прекратит оккупацию.
Порошенко отметил, что санкции будут сняты, когда войска РФ уйдут из Украины / twitter.com/APUkraine
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
«Если вы меня спросите, кто больше всего заинтересован в снятии санкции (с России), то это президент Украины. Санкции будут сняты, когда российские войска уйдут с украинской земли, когда они остановят оккупацию», - подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеКремль отреагировал на слова Трампа о снятии санкций с РФ в обмен на сокращение ядерного арсенала
«Это именно то, что нам нужно. Мы не требуем ничего большего, потому что сразу после освобождения территории от оккупации мы продемонстрируем значительное развитие этих территорий и мы не имеем никаких проблем с людьми на этих территориях», - отметил президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter