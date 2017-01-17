Порошенко заявил, что он больше всего заинтересован в снятии санкций с России

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Если вы меня спросите, кто больше всего заинтересован в снятии санкции (с России), то это президент Украины. Санкции будут сняты, когда российские войска уйдут с украинской земли, когда они остановят оккупацию», - подчеркнул Порошенко.

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«Это именно то, что нам нужно. Мы не требуем ничего большего, потому что сразу после освобождения территории от оккупации мы продемонстрируем значительное развитие этих территорий и мы не имеем никаких проблем с людьми на этих территориях», - отметил президент.