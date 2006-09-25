Янукович должен расследовать фальсификацию выборов-2004

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для улучшения своего имиджа на Западе должен расследовать фальсификации президентских выборов 2004 года.

Такое мнение в интервью украинской службе радио “Свобода” высказала сотрудник мюнхенского Центра прикладных политических исследований Ирис КЕМПЕ.

"Во-первых, необходимо провести тщательное расследование фальсификации выборов 2004 года, узнать, кто действительно стоял за этими событиями, кто был причастен к фальсификациям. Во-вторых, он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) должен придерживаться демократических принципов игры. И наконец, разработать программу реформ и добиться, чтобы его правительство воплотило их в жизнь”, - сказала И.КЕМПЕ.

По ее словам, своими двумя визитами в Брюссель на одной неделе В.ЯНУКОВИЧ хотел заявить, что в украинской внешней политике и он играет важную роль. “Ведь за внешнюю политику в Украине и в дальнейшем отвечает Президент, который относится к другому политическому лагерю. Хотелось бы обратить внимание также на определенный хаос во внешней политике. Виктор ЯНУКОВИЧ хочет придерживаться так называемой многовекторной политики, поддерживая хорошие отношения как с Россией, с Кремлем, так и с Западом. И своим вторым приездом в Брюссель, своим положительным стейтментом в адрес ЕС он, по-видимому, пытается компенсировать свою сдержанную позицию в отношении НАТО, представить себя таким образом достойным государственным деятелем”, - считает эксперт.

По мнению И.КЕМПЕ, то, что В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ придерживаются разных курсов, может навредить внешней политике Украины. “Всегда важно связывать внешнюю политику с внутренней. То есть, ориентируясь во внешней политике на Запад, необходимо заботиться также о претворении демократических принципов внутри страны, перестраивать рыночную экономику. Здесь еще есть дефициты и еще тяжело сказать, какие именно позиции отстаивает новый премьер. Прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Хотя уже сейчас видно, что во внешней политике приоритеты ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО отличаются. ЮЩЕНКО четко выступает за присоединение к ЕС и НАТО, ЯНУКОВИЧ, скорее всего, хочет вернуться к так называемой многовекторной политике. Ему не хватает четкого прозападного курса”, - считает она.

Эксперт также называет ошибочным мнение, что сдержанность В.ЯНУКОВИЧА в отношении НАТО не является такой драматической, если вместо этого полностью посвятить себя интеграции в Европейский Союз. “В последнее время со стороны Запада, со стороны Вашингтона поступали положительные сигналы в адрес Украины относительно ее возможного сближения с НАТО, если это будет, конечно, направлено на внутриполитическое развитие. Кстати, Польша, страны Балтии сначала вступили в НАТО и только потом присоединились к Европейскому Союзу. Дело в том, что по политическим причинам приобретение членства в Североатлантическом альянсе – более простой процесс, чем присоединение к ЕС”, - подчеркнула И.КЕМПЕ.