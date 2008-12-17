Коалиция трех вынудит Ющенко пойти к регионалам?

16:18, 17 декабря 2008
Политика
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Эксперт: Президент потерял контроль

Политолог Кость БОНДАРЕНКО считает, что после создания коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вынужден будет активизировать сотрудничество с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам эксперта, после юридического оформления коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина стало понятно, что Президент фактически потерял контроль над фракцией "Наша Украина – Народная самооборона".

По его мнению, после этого В.ЮЩЕНКО и его окружению в Секретариате Президента необходимо будет пересмотреть тактику своих действий. В частности, по словам К.БОНДАРЕНКО, Президент вынужден будет перейти к более тесному сотрудничеству с Партией регионов, в частности, с той ее частью, которая лояльна к В.ЮЩЕНКО.

При этом К.БОНДАРЕНКО напомнил заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что его партия дает новосозданной коалиции 100 дней на решение экономических проблем, а иначе готова организовать масштабные акции протеста. По мнению политолога, Секретариат Президента будет этому активно способствовать по своей вертикали.

Кроме того, политолог прогнозирует, что в своей борьбе с правительством и новосозданной коалицией Президент будет активно использовать свое право вето на законы, которые примет парламент.

По словам К.БОНДАРЕНКО, таким образом В.ЮЩЕНКО будет пытаться демонстрировать, что парламентское большинство является недееспособным.

 

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