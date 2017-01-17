Порошенко призвал ОБСЕ способствовать освобождению украинских политзаключенных в РФ

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с Курцом Порошенко также призвал ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами на нарушения Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях.

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В частности, глава государства выразил уверенность, что сегодня, когда Россия грубо нарушает обязательства в рамках Организации, Австрия во время председательства в ОБСЕ будет исходить из позиций необходимости восстановления уважения к верховенству права, в частности принципам Хельсинкского заключительного акта.

«Мы должны каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее игнорирование норм и принципов международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления – напрасны», - подчеркнул Порошенко.

Президент также приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ, что имеет важное значение для контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксирования фактов поставки российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.

Кроме того, глава государства отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ. В этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатого немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе, считает Порошенко.