Коалициада продолжится после обеда

Сегодня запланировано провести очередной раунд переговоров о создании Коалиции национального единства.

Как сообщила УНИАН руководитель Информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ, очередной раунд переговоров состоится после обеда, но точное время еще не определенно.

Она напомнила, что на сегодняшний день проработано две трети текста соглашения. По ее словам, остаются несогласованными вопросы внешней политики, вопросы АПК и регламентная часть.

Т.МОКРИДИ напомнила, что в пятницу заседание рабочей группы не состоялось из-за неявки представителей Коммунистической партии.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО сообщил, что заседание рабочей группы по созданию коалиции перенесено на понедельник. По его словам, сегодня все участники группы собрались, но не смог приехать первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, который представлял позицию коммунистов. Потому было принято решение перенести заседание на понедельник.

Как известно, основные разногласия существуют между коммунистами и «Нашей Украиной».