Бюджет-2009 у Тимошенко отложили на потом

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины не рассматривался вопрос об утверждении проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил после заседания правительства министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Он сказал, что было принято решение перенести рассмотрение документа на следующее заседание правительства.