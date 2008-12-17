У Ющенко открещиваются от «подписантов» из НУ-НС

По убеждению заместителя главы Секретариата Президента – Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Петра ОЛИЙНЫКА, голосование части фракции «Наша Украина – Народная самооборона» за создание новой коалиции в Верховной Раде "подтвердило утрату этими депутатами своей политической идентичности". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам П.ОЛИЙНЫКА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит в Верховной Раде своего партнера – по его убеждению, народные депутаты должны в первую очередь совместно и эффективно работать над созданием законодательной базы, направленной на развитие демократического государства и высоких стандартов социально-экономического развития.

Говоря о вчерашнем решении части народных депутатов НУ–НС, он напомнил, что эта фракция состоит из разных политических партий, каждая из которых на заседании своих руководящих органов определяет направление своего движения – в то же время партия "Народный Союз Наша Украина" на своем партийном съезде решение относительно коалиции не принимала. П.ОЛИЙНЫК в этом контексте отметил важность соблюдения партийной дисциплины как важной составляющей стабильности любой политической силы.

Голосование части фракции НУ–НС за создание новой коалиции в Верховной Раде, по мнению П.ОЛИЙНЫКА, подтвердило утрату этими депутатами своей политической идентичности. «По сути, они пошли в фарватере интересов других политических сил – БЮТ, Блока Литвина и КПУ, которые имеют ярко выраженный конъюнктурный характер. Они сыграли на достижение фальшивых целей. Это – начало пути к политическому аутсайдерству», – сказал он.

Эта часть фракции НУ–НС продемонстрировала, что она не может быть крепкой, прогнозируемой опорой Президента, невзирая на постоянные заверения в этом, заметил П.ОЛИЙНЫК. Спровоцированный этими депутатами раскол в НУ–НС стал индикатором реальных, а не декларируемых настроений внутри фракции, добавил он.

«Таким образом, Президент опирается именно на ту часть НУ–НС, которая последовательна в своих действиях, придерживается собственной политической линии, опирается на волю своих избирателей и не прибегает к двойным стандартам», – сказал представитель главы государства в ВР.

Безусловно, отметил П.ОЛИЙНЫК, оценку действиям народных депутатов НУ–НС, которые проголосовали за создание коалиции, должен дать съезд соответствующей политической силы. Он особо подчеркнул: глава государства никогда не ставил цель контролировать действия и решения любой парламентской фракции. «Ручное управление народными депутатами, по мнению Президента, отошло в прошлое, и не может быть эффективным», – отметил П.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, в состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.

16 декабря фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех", после чего народные депутаты Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО и Роман ЗВАРИЧ подали в отставку с должностей руководителей фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

После этого в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

От имени фракции БЮТ соглашение подписал ее руководитель Иван КИРИЛЕНКО, от НУ-НС – заместитель председателя фракции Борис ТАРАСЮК, от фракции Блока Литвина - ее лидер Игорь ШАРОВ.