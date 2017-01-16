Парубий объяснил снижение уровня дисциплины в Раде вторым сочельником и Крещением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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По словам спикера, к вечеру будет скорректирован перечень законопроектов с тем, чтобы на рассмотрение в сессионном зале ВР вносились те, которые имеют поддержку большинства фракций.

“Я буду предлагать, чтобы его корректировка происходила в поиске законопроектов, объединяющих зал, понимая, что в зале может быть уровень дисциплины не слишком высоким, ввиду предстоящих второго сочельника и Крещения. Это правда, это реальность, поэтому будем искать наиболее объединяющие законопроекты”, - сказал Парубий.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость принятия сметы ВР на 2017 год, а также календарного плана работы на следующую сессию парламента.