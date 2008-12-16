Янукович написал книгу «Как Украине дальше жить»
17:46, 16 декабря 2008Политика
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Труд лидера ПР вышел в свет
Лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ написал книгу "Как Украине дальше жить".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на днях книга вышла из печати.
“Книга будет интересна аналитикам, дипломатам, историкам, студентам, поскольку она дает интересный материал для исследования наиболее сложного периода истории независимой Украины”, - считают в пресс-службе Партии регионов.
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