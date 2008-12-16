Литвин официально объявил о создании коалиции
15:35, 16 декабря 2008Политика
1726 0
«Нацразвития, стабильности и порядка»
В Верховной Раде Украины официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление перед закрытием пленарного заседания сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Он напомнил, что 9 декабря было объявлено о создании коалиции «трех». А сегодня заключено соглашение о создании коалиции «национального развития, стабильности и порядка».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter