Ющенко признался НУ-НС, что не сможет распустить Раду

Президент Виктор Ющенко дал понять фракции НУНС, что не будет распускать Верховную Раду.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала депутат от НУНС Ксения Ляпина.

"Вчера на встрече с фракцией президент дал сигнал, что не будет распускать парламент", - сказала она.

"Президент разъяснил, что с июля он теряет эту возможность, а до июля будет разворачиваться экономический кризис, когда будет не до парламентских выборов", - сказала Ляпина.

Она напомнила, что за полгода до президентских выборов он теряет право объявлять досрочные парламентские выборы.

"То есть объявлять выборы в первой половине года нет смысла, а объявлять во второй половине года – нет возможности", - сказала Ляпина.

Комментируя слова главы секретариата президента Виктора Балоги, что Ющенко не подпишет бюджет без пункта о финансировании досрочных выборов, Ляпина сказала:

"У меня вообще складывается такое впечатление, что Балога делал все, чтобы коалиция трех состоялась".

То есть, по ее словам, под страхом досрочных выборов и будущей потери мандатов некоторые нашеукраинцы подписали соглашение о коалиции.