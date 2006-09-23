Балога будет искать подход к Януковичу

Первоочередной задачей Секретариата Президента Украины в настоящее время является обеспечение конструктивного сотрудничества главы государства, премьер-министра и председателя парламента. На этом акцентировал глава Секретариата Виктор БАЛОГА в субботу в Мукачево, Закарпатской области, во время церемонии открытия экуменической церкви на территории исторического музея-замка "Паланок", сообщила пресс-служба Президента Украины.

"Моя цель – минимизировать возможные конфликты и наладить сотрудничество", - отметил он, отметив, что Президент настаивает на необходимости поиска компромиссов всеми властными институтами для реализации общенациональных задач.

По словам В БАЛОГИ, политикам нужно объединять усилия и "закопать топоры войны, потому что от конфликтов проигрывает не отдельная партия, а вся Украина".

"Надеюсь, глава правительства отбросит риторику тех реакционеров и представителей политических сил, думающих не о национальных интересах, а о реализации узкопартийных планов", – отметил глава Секретариата.

"У нас есть давний опыт работы с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и я убежден, что нам удастся наладить продуктивный диалог", - прибавил В.БАЛОГА.

Кроме того, руководитель секретариата отметил, что одним из приоритетов деятельности Президента Украины является обеспечение целостности языково-культурного пространства, а также соблюдения свободы вероисповедания.

Как отметил В.БАЛОГА, «развитие культуры и возрождение духовности народа – это основа консолидации Украины».

Глава Секретариата также акцентировал на том, что уважительное отношение к объединительным стремлениям верующих всех православных церквей без вмешательства государства и политических сил в этот процесс прописано в Универсале национального единства. "Преданность этим ценностям подтвердили все политические силы, подписавшие документ", - сказал В.БАЛОГА.