Максим Курочкин признался, что финансировал Витренко

Партия "Русско-Украинский Союз" ("РУСь") была главным финансистом избирательной кампании блока Наталии Витренко на минувших парламентских выборах, заявляет российский бизнесмен Максим Курочкин.

"На минувших парламентских выборах я поддерживал Наталию Михайловну Витренко, а многие мои друзья состояли в партии "Русско-Украинский Союз", которая вошла в блок "Народная оппозиция", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда" в Украине".

"И именно партия "РУСь" финансировала львиную долю затрат избирательной кампании Витренко, что позволило сделать блок "Народная оппозиция" влиятельной политической силой", - добавил бывший исполнительный директор "Российского клуба".

По словам Курочкина, "Народная оппозиция" представлена во всех горсоветах и облсоветах юго-востока Украины.

Бизнесмен считает, что если бы Витренко пустили в парламент, фракция "Народной оппозиции" могла бы ускорить процесс создания коалиции. "Конечно, мы бы объединились с Януковичем", - добавил Курочкин.

Как известно, в начале апреля 2006 года министр внутренних дел Юрий Луценко заявил о том, что избирательная кампания блока "Народная оппозиция" финансировалась российским бизнесменом Курочкиным, известного также как Макс Бешеный.

В свою очередь, соратник лидера блока Витренко Владимир Марченко опроверг эту информацию. "Юрий Луценко себя проявил на должности министра лжецом и позволяет себе ляпать что попало... Никакой Курочкин не финансировал нашу кампанию", - сказал он.

Ранее, в апреле, Курочкин в интервью "Комсомольская правда" в Украине" заявлял: "Ни Витренко, ни кого-либо другого я, разумеется, не финансировал. Я бизнесмен. И свой бизнес в Украине свернул больше года назад. Зачем мне тогда украинская политика, если у меня нет здесь бизнеса?".

Курочкин был объявлен в розыск украинским Интерполом.

Украинская правда