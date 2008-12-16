Симоненко знает о грандиозной афере и взятке в $42 миллиона

Фракция Коммунистической партии Украины выступает за создание Временной следственной комиссии Верховной Рады «по расследованию банковских афер, к которым причастны высшие должностные лица государства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что депутаты должны обсудить политику Национального банка Украины по отношению к коммерческим банкам, «которые незаконно получали государственные кредиты». По словам П.СИМОНЕНКО, речь идет и об использовании кредита Международного валютного фонда.

Лидер КПУ настаивает на том, что ВР необходимо выяснить, «почему и на каких основаниях НБУ предоставил коммерческому банку «Надра» 7,5 млрд. грн. в долларовом эквиваленте по курсу 5,05 в то время, когда доллар стоил уже 7 грн.». «В чьих карманах и на каких счетах осела разница в 3 млрд. грн.», - интересуется П.СИМОНЕНКО.

По его словам, по этому поводу нет реакции главы государства Виктора ЮЩЕНКО, поскольку «Президент ЮЩЕНКО и «регионал» ФИРТАШ связаны общими бизнес-интересами и не только в этом деле».

П.СИМОНЕНКО также призвал народных депутатов принять мораторий на изъятие банками имущества кредиторов.

Кроме того, он призвал Генеральную прокуратуру расследовать дело в отношении председателя Броварской районной госадминистрации за получение взятки в сумме 42 млн. дол. «за раздачу земли».