Яценюк просит четких объяснений: коммунисты с нами, или без нас?

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК не будет подписывать коалиционного соглашения в случае вхождения коммунистов в парламентское большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Для меня существование коалиции – это тогда, когда на табло высвечивается 226 без коммунистов. И для меня лично является большим вопросом, подписывать ли коалиционное соглашение? Я готов его подписать немедленно, но я прошу четких объяснений – коммунисты с нами или без нас?», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время, народный депутат не стал комментировать заявления действующего председателя ВР Владимира ЛИТВИНА о якобы созданном парламентском большинстве. «Я не хочу начинать с критики действующего председателя Верховной Рады, это вопрос – к нему лично», - объяснил он.

Вместе с тем, А.ЯЦЕНЮК считает позитивным, что с избранием председателя ВР парламент начал свою работу. «Сейчас результативность работы коалиции зависит от того, объединимся ли мы в формат коалиции из трех субъектов, именно трех фракций, или у нас будет еще четвертая фракция, которая де-факто является субъектом коалиции, а де-юре – нет. Если такая четвертая фракция есть, моего голоса в коммунистической коалиции не будет», - подчеркнул он.