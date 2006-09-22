Ющенко: наша задача - видеть Крым без протестных площадок

Состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба главы государства.

После завершения встречи в интервью журналистам Президент сообщил, что главной ее темой была социально-экономическая ситуация в Крыму, которая позавчера уже обсуждалась на заседании СНБО. «Мы хотим видеть Крым стабильным, спокойным, процветающим», – сказал Президент, отметив, что для этого необходима скоординированная работа центральной и местной власти.

По словам В.Ющенко, участники встречи обсуждали ряд экономических проектов, в частности, расширение курортов и вопроса транзитных программ. Также значительное внимание было уделено решению земельного вопроса. «Мы близки к концепции, что 2007 год должно быть годом завершения раздела на паи земли в Украине», – сказал Президент. Среди других земельных вопросов он назвал инвентаризацию земельных участков в населенных пунктах и вне их. В этом контексте глава государства добавил, что эта работа только началась. «Хотелось бы видеть ее более завершенной», – подчеркнул Президент.

Еще одна тема, которая касается земли, связана с необходимостью формировать четкое предложение по землям, которыми владеют власти Крыма и которые могут быть переданы в пользование населению.

Кроме того, участники обсудили тему здравоохранения в АРК. В частности речь шла о разработке специальных мер для борьбы с угрожающими тенденциями распространения ВИЧ/СПИД. Затрагивался также вопрос обеспечения в 2007 году необходимым медицинским оборудованием крымских учреждений первичной медицины. «Такая программа идет по Украине, находится на контроле Президента и чрезвычайно важна», – отметил В. ЮЩЕНКО.

На встрече также обсуждался вопрос образования в Крыму, в частности, необходимость учета в образовательных программах потребностей, возникающих в сфере межэтнических отношений. «Еще раз подчеркиваю: логика украинских политиков такова, что не должна быть обделена ни одна нация, ни одно меньшинство», – сказал В.Ющенко, подчеркнув, что так поступают в каждом демократическом государстве. Он отметил недопустимость спекуляций на этой теме. «Я бы не хотел, чтобы здесь начинались какие-то традиции спекуляции. Убежден, с каждым годом эта политика будет восприниматься еще более здорово», – заметил Президент.

«Наша задача – видеть Крым без протестных площадок, в согласии и взаимной гармонии, видеть политику Киева и Симферополя взаимопонятной», – добавил Президент.

В конце встречи Президент Украины подчеркнул, что разговор носил конструктивный характер и что он доволен его результатами.

В свою очередь Председатель Верховного совета Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что у крымской власти и Президента Украины есть «полное взаимопонимание по вопросах во всех сферах». По его убеждению, продолжению диалога между главой государства и руководством Автономии будет в интересах как Крыма, так и страны в целом.

В разговоре приняли участие заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ, председатель Верховного совета АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Совета Министров Крыма Виктор ПЛАКИДА, глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, постоянный представитель Президента Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ, командующий ВМС Украины Игорь ТЕНЮХ, начальник главного управления СБУ в Крыму Виктор КОЖЕЛЯНКО, заместитель министра – начальник ГУ МВД в Крыму Владимир ХОМЕНКО, прокурор АРК Виктор ШЕМЧУК.