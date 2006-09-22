Тарасюк заверил НАТО, что ничего не изменилось

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК во время сегодняшней встречи с Генеральным секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ подчеркнул, что внешнеполитический курс нашего государства остается неизменным, а главными приоритетами внешней политики Украины являются европейская и евроатлантическая интеграция.

В ходе встречи, состоявшейся в Нью-Йорке, где Б.ТАРАСЮК находится с целью участия в роботе 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, стороны обсудили вопрос реализации практических мероприятий по сотрудничеству в рамках Интенсифицированного диалога, а также подготовки Целевого плана действий на 2007 г.

Со своей стороны Генеральный секретарь НАТО отметил важное значение Украины как контрибутора безопасности на евроатлантическом пространстве.

Стороны договорились продолжить активный политический диалог на всех уровнях и углублять сотрудничество, в т.ч. и по вопросам безопасности и обороны.