Литвин Януковичу комитет не отдаст, и точка

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным проводить перераспределение комитетов в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Умани на пресс-конференции, комментируя заявление лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о претензиях фракции на Комитет ВР по вопросам бюджета (сейчас этот комитет возглавляет член фракции Блока Литвина Николай ДЕРКАЧ – УНИАН).

В.ЛИТВИН напомнил, что распределение комитетов в парламенте происходило в соответствии с численностью фракций, и Комитет по вопросам бюджета “отошел” Блоку Литвина.

«И на этом точка. Даже восклицательный знак», - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, сегодня не стоит «провоцировать цепную реакцию» в парламенте по перераспределению комитетов.