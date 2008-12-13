Литвин боится, что «хрупкий мир» между НУ-НС и БЮТ рухнет

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что соглашение о создании коалиции может быть подписано ее участниками с оговорками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Умани, где находится с рабочей поездкой.

По словам В.ЛИТВИНА, на сегодняшний день необходимо прекратить разговоры о том, существует ли коалиция. Он напомнил, что в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, коалиция формируется фракциями. «Решение трех фракций есть. Остальное – политические дискуссии», - подчеркнул Председатель ВР.

По его мнению, те, кто ведет разговоры о существовании коалиции, преследуют цель добиться досрочных парламентских выборов. В то же время, подчеркнул Председатель ВР, в сегодняшней ситуации такие досрочные выборы являются «дерзким насилием над людьми». Как отметил В.ЛИТВИН, на сегодняшний день существует «хрупкий мир» между фракциями НУ-НС и БЮТ, и необходимо сделать все для того, чтобы его не разрушить.

По его словам, единственное, что необходимо, это дать возможность парламенту «спокойно работать», принимая законы.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА Председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

12 декабря народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что проект соглашения о создании коалиции в составе БЮТ, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина полностью согласован, однако пока непонятны причины промедления с его подписанием.