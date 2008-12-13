В Закарпатье растет число детей, лишенных родительской опеки

В Закарпатской области растет количество сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник службы по делам детей Закарпатской областной государственной администрации Светлана ЯКИМЕЛИНА.

По ее словам, если в 2006 году в области насчитывалось 1 тыс. 460 сирот и детей, лишенных родительской опеки, то в 2008 году на учете в Службе по делам детей их было уже 1915.

Около 83% из них охвачены семейными формами воспитания или находятся в детских домах семейного типа.

«Одной из причин увеличения количества сирот и детей, лишенных родительской опеки, является то, что мы просто должным образом оформляем документы (дело) на них. Эта проблема, а соответственно, и резкий рост упомянутой категории детей, резко проявилась полтора года тому назад, когда полномочия по установлению опеки, заботы и усыновления были переданы от отделов образования Минобразования отдельному ведомству – службе по делам детей Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Так и оказалось, что многие дети значатся сиротами, но документов, которые это подтверждают, нет. Мы же взялись за это - и количество детей-сирот де-юре резко возросло», - отметила С.ЯКИМЕЛИНА

С.ЯКИМЕЛИНА также сообщила, что в настоящее время в Закарпатской области работают две программы «региональная программа преодоления детской беспризорности и безнадзорности на 2006-2010 годы» и «Региональная целевая социальная программа реформирования системы заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы на 2008-2011 годы». На государственном уровне принято 67 нормативно-правовых актов, которые регулируют работу с детьми-сиротами и лишенными родительской заботы.