Украинцы Севастополя хотят удовлетворить свои Богом данные права

В Севастополе сегодня во второй половине дня при участии свыше 320 делегатов начал роботу Конгресс украинцев Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие организовано общественной организацией «Конгресс украинцев Севастополя» при поддержке Всеукраинского объединения «Свобода».

В форуме также принимают участие представители национально-демократических общественных организаций города, Севастопольского городского совета, Севастопольской городской государственной администрации, районных государственных администраций, Крымской организации ВО «Свобода», духовенства Севастополя и Крыма. Приветствие участникам заседания направили первый командующий ВМС Украины вице-адмирал в запасе Борис КОЖИН, Всеукраинское общественное объединение «Молодежный националистический конгресс», Общество «Украина-Мир».

Председатель «Конгресса украинцев Севастополя» Богдан МОРОЗ, отчитываясь о работе организации, отметил, что «ми пытались собрать этот конгресс, чтобы разбудить наши сердца и наши думы, и призвать к объединению, сотрудничеству и развитию украинства в Севастополе».

Б.МОРОЗ также отметил, что на сегодняшний день украинцы Севастополя «не могут удовлетворить свои естественные, Богом данные права». По его словам «живя в своем национальном, независимом Украинском государстве, севастопольцы должны чувствовать себя хозяевами этой земли. К сожалению, это не совсем так, не чувствуется этой твердости, этой свободы». Б.МОРОЗ также отметил проблемы украинского образования в городе «начиная с дошкольных заведений и средних школ, и заканчивая украинскими высшими учебными заведениями в Севастополе».

Б.МОРОЗ подчеркнул, что «общественная организация «Конгресс украинцев Севастополя» создавалась для того, чтобы удовлетворить социальные, экономические, политические, образовательные, культурные и другие права украинского общества здесь, в городе Севастополе, но конгресс не должен собой подменять государственные органы, и не должен собой подавлять другие общественные организации». По словам лидера организации «ми за то, чтобы между украинцами Севастополя было полное взаимопонимание, и дополняли мы друг друга - общественные украинские организации».

Докладчик призвал участников форума вносить «конкретные, программные вещи, и подумать, что «Конгресс украинцев Севастополя» может сделать для украинской общины города совместно с украинскими церквами, украинцами, которые служат в Вооруженных силах Украины, правоохранительных органах, совместно с нашими учеными, научными работниками и нашей большой педагогической армией”.