Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил благодарность Херсонской области за ее вклад в исследование событий Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом говорится в письме главы государства в адрес Херсонской областной государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

В частности, выражена благодарность коллектива редакционной коллегии Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов Херсонской области, работникам органов власти архивных учреждений, исследователям, краеведам Херсонской области.

Кроме того, по информации Управления по делам прессы и информации Херсонской ОГА, текст благодарности зачитал председатель Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ во время конференции "Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине", которая проходила в Киеве 9-10 декабря 2008 года.

В тексте благодарности, в частности, сказано: "Национальная книга памяти жертв Голодомора - колоссальный по масштабности и значимости труд, который мы начали усилиями тысяч людей во всех регионах страны. Неотъемлемой частью Национальной книги памяти является том Херсонской области, созданный благодаря вашему неравнодушию и самоотверженному труду”.