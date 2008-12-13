Тимошенко: газовые переговоры с Россией задерживаются

Российско-украинские газовые переговоры затягиваются из-за нерешенности вопроса о присутствии компании «РосУкрЭнерго» на рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что Украина в переговорах занимает четкую позицию и не желает, чтобы посредником в процессе поставок газа в Украину была какая-либо коррупционная структура.

«Мы не хотим больше иметь никаких коррумпированных посредников между Россией и Украиной в виде «РосУкрЭнерго». Мы не хотим, чтобы дальше продолжалась коррупция на таком высоком уровне на газовом рынке, и именно поэтому сегодня все дебаты идут вокруг того, чтобы ликвидировать «РосУкрЭнерго» как коррупционного посредника между Россией и Украиной при поставках природного газа", - заявила премьер.

При этом она добавила: "Могу сказать, что сопротивление тому, чтобы ликвидировать коррупционного посредника, очень сильное, чрезвычайно сильное, и, к сожалению, высокие политические личности в нашей стране полностью задействованы для того, чтобы сохранить коррупцию на газовом рынке. И поэтому переговоры идут так сложно, и это единственная причина затягивания с заключением соглашения. Все другие вопросы, я думаю, на сегодняшний день решаются».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что газовые переговоры продолжаются ежедневно, их ведет руководитель «Нафтогаза» Олег ДУБИНА со своей командой, и высказала уверенность, что до конца года контракты по поставкам газа в Украину будут подписаны.

Как сообщал УНИАН, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ находится в Москве для проведения очередного раунда переговоров с ОАО «Газпром».

Как сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, НАК «Нафтогаз Украины» сейчас ведет активную работу по погашению задолженности за газ. «За сентябрь почти рассчитались… не погашено еще за октябрь, и скоро вынуждены будем рассчитываться за ноябрь…», – добавил он.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что «есть надежда, что до конца года ситуация будет решена».

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16.00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года.