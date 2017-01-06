Санкции против России влетели ЕС в копеечку в 2015-м году - €17,6 миллиарда

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), осуществленного по заказу Министерства экономики Австрии.

Санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

Читайте такжеУкраина расширила санкции против России

Вместе с тем исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабилась бы. В общем всего 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 млрд евро.

Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза против России недавно продлили до 31 июля 2017 года. В то же время министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что его страна во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет прилагать усилия для смягчения санкций ЕС против России.