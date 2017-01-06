Санкции против России влетели ЕС в копеечку в 2015-м году - €17,6 миллиарда
В результате введения Европейским Союзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), осуществленного по заказу Министерства экономики Австрии.
Санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.
Читайте такжеУкраина расширила санкции против России
Вместе с тем исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабилась бы. В общем всего 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 млрд евро.
Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза против России недавно продлили до 31 июля 2017 года. В то же время министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что его страна во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет прилагать усилия для смягчения санкций ЕС против России.