Янукович и Фрадков ”запустили механизм ”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель правительства России Михаил ФРАДКОВ договорились провести первое заседание экономического комитета комиссии "Ющенко-Путин" в двадцатых числах октября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьеры сообщили журналистам в Москве после своей встречи.

«Мы запустили механизм работы межгосударственной комиссии, состоялись заседания подкомитетов. Мы договорились в течение 3-х недель эту работу завершить с тем, чтобы в двадцатых числах октября провести первое заседание экономического комитета», - сказал российский премьер.

«Мы проведем в Киеве заседание комитета, которое будет предшествовать заседанию межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом украинский премьер отметил, что нынешнее заседание комитета станет первым за последние два года с тех пор, как межправительственная комиссия была заменена на межгосударственную.