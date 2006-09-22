Кушнарев намекает, что портфели можно и переиграть

Один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ допускает пересмотр участия в правительстве представителей «Нашей Украины» в случае отказа блока вступить в парламентскую коалицию.

Об этом сообщает официальный интернет-сайт Партии регионов.

«Я не считаю, что произойдет что-то страшное, если «Наша Украина» не войдет в антикризисную коалицию. Но я уверен, что тогда вопрос о дальнейшей судьбе министров от «Нашей Украины» объективно станет на повестку дня», – сказал он.

По словам Е.КУШНАРЕВА, он не берется предсказывать, какое будет принято решение, ведь во многом это результат политических договоренностей между коалицией и Президентом. «Но было бы странным и противоречило бы логике, если бы коалиционное большинство и правительство включало представителей оппозиции», – сказал он.

Е.КУШНАРЕВ обвинил «Нашу Украину» в затягивании переговорного процесса по вхождению в коалицию. «Наша Украина» очень долго думает. Хотя Партия регионов ранее предлагала «Нашей Украине» классическую свадьбу между мужем и женой, но они от нее отказались. А сегодня «Нашей Украине» неудобно жить в шведской семье, совместно с коммунистами и социалистами!», – сказал Е.КУШНАРЕВ.