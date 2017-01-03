Климкин и Курц увидели последствия российской агрессии в Виноградном (фото)

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

На фотографии, обнародованной ведомством, видно, как главы МИД Украины и Австрии находятся на дворе частной усадьбы возле деревянного дома с выбитыми стеклами.

Последствия рос агрессии, с.Виноградное Дон обл/Consequences of #RussianAggression, village of Vynogradne #Donetsk region pic.twitter.com/4boZmcPzXB — MFA of Ukraine

В сообщении МИД уточнило, что поврежденный дом является свидетельством российской агрессии в Виноградном.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Климкин и Курц посещают Донецкую область. По данным украинского МИД, целью поездки является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ за состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательство в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала СММ ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.