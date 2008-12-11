Тарасюк подписал договор между ПР и БЮТ?

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Верховной Раде Украины Петр ОЛИЙНЫК считает, что юридически оформленной коалиции пока не существует, и это ставит под угрозу вопрос выхода из политического и экономического кризиса.

Ведь участники рабочей группы от НУ-НС, которые были уполномочены на рассмотрение проекта коалиционного соглашения, этот проект не рассматривали. Проект коалиционного соглашения не был подписан каждым из членов фракции НУ-НС, как того требует положение о депутатской фракции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Коалиционное соглашение тайно подписано без согласования депутатов фракции заместителем руководителя фракции, что противоречит положению о фракции, где предусмотрено подписание соглашения руководителем фракции», – сказал П.ОЛИЙНЫК.

Он отметил, что проект коалиционного соглашения, который был на руках у одного из депутатов и который подписал Борис ТАРАСЮК, полностью повторяет коалиционное соглашение между Партией регионов и БЮТ.

«Выглядит, что премьер-министру все равно, с кем подписывать соглашение: с ПР, с НУ-НС или с коммунистами. Это свидетельствует о полном отсутствии хотя бы зачатков партийной идеологии и игнорировании государственных интересов на потребу собственных амбиций. Главная задача – остаться у власти любым способом», – считает представитель Президента в парламенте.

Он отметил, что в этом проекте есть положения, которые не отвечают Конституции и могут привести к разрушению Украинского государства. Речь идет, в частности, о языковом вопросе, отмене института председателей областных государственных администраций.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов из фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов. В то же время, 32 народных депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” не голосовали за избрание В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады. Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отсутствовал на заседании.

После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текста коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Б.ТАРАСЮК объяснил, что взял на себя ответственность за подписание коалиционного соглашения, чтобы Верховная Рада начала нормально работать.