Ющенко хочет, чтоб новая коалиция следила за Тимошенко
15:49, 11 декабря 2008Политика
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И «жестко контролировала» Кабмин
Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Верховной Раде Украины Петр ОЛИЙНЫК отмечает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО хочет видеть эффективную коалицию, с которой он бы мог работать. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Подтверждением действенности коалиции должно стать безотлагательное рассмотрение и принятие антикризисных законопроектов и проекта государственного бюджета.
При нынешней угрожающей ситуации в украинской экономике коалиция должна в целом обеспечить проведение последовательной антикризисной политики и установить жесткий контроль над ее реализацией, прежде всего в действиях правительства.
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