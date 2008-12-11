Ющенко хочет, чтоб новая коалиция следила за Тимошенко

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Верховной Раде Украины Петр ОЛИЙНЫК отмечает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО хочет видеть эффективную коалицию, с которой он бы мог работать. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Подтверждением действенности коалиции должно стать безотлагательное рассмотрение и принятие антикризисных законопроектов и проекта государственного бюджета.

При нынешней угрожающей ситуации в украинской экономике коалиция должна в целом обеспечить проведение последовательной антикризисной политики и установить жесткий контроль над ее реализацией, прежде всего в действиях правительства.