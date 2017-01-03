В США агрессию России против Украины назвали главной угрозой для безопасности стран ОБСЕ

Об этом Байер написал в Twitter.

«Хорошо, что Себастьян Курц совершает первую поездку в качестве председателя ОБСЕ в Украину - агрессия России является главной угрозой для безопасности всех в регионе ОБСЕ», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц отправились в Мариуполь.

Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Целью визита в Донецкую область является ознакомление Курца в начале председательства Австрии в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией РФ против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, на укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.