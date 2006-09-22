Вступление в ВТО Янукович назвал первоочередным приоритетом

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) - один из первоочередных приоритетов деятельности правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 21 сентября в ходе встречи с президентом Европарламента Хосе БОРРЕЛЕМ в рамках рабочего визита в Брюссель, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

„Сегодня речь идет о том пути, который мы должны пройти вместе с ЕС, но для этого украинцы должны провести крайне необходимые нашему государству реформы”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ в разговоре с Х.БОРРЕЛЕМ.

Глава правительства Украины отметил, что главными приоритетами на этом пути определены борьба с коррупцией, экономические реформы, вступление Украины в ВТО и после этого - создание зоны свободной торговли с ЕС.

В свою очередь Х.БОРРЕЛЬ отметил, что для Европейского сообщества очень важно продолжение демократических реформ в Украине. Ввиду этого „Европейский парламент сейчас рассматривает доклад об имплементации действий в рамках Европейской политики соседства”, - подчеркнул президент Европарламента.

В этом контексте Х.БОРРЕЛЬ также сообщил, что „раньше разговоры о вступлении в Европейский Союз были далекими от реальности, однако сейчас в Европе сложилось положительное впечатление от действий Украины. „Я аплодирую вашим действиям и хотел бы предложить максимальный уровень сотрудничества”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что с украинской стороны создана рабочая группа по подготовке широкого соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом. Соглашением предусматривается включить пункт о создании зоны свободной торговли с ЕС, отметил глава Правительства.

Стороны также обсудили перспективы вступления Украины во Всемирную торговую организацию. При этом премьер-министр Украины отметил, что в середине октября в Украине состоятся парламентские слушания по этому вопросу. «Вступление в ВТО - это один из первоочередных приоритетов деятельности правительства», - отметил Виктор ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр выразил надежду, что тесные связи между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом будут постоянными.

Во время встречи также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и ЕС.