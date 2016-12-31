С 1 января могут возникнуть перебои в стабильной работе реестра е-деклараций

Об этом сообщили в ГП "Украинские специальные системы" (УСС).

Отмечается, что с 1 января 2017 года в Украине начинается второй этап электронного декларирования. По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 миллионов человек.

Читайте такжеНАЗК направило в суд еще 6 админпротоколов о несвоевременное представление е-деклараций

"Государственное предприятие «Украинские специальные системы» (ГП «УСС»)... информирует, что при таком увеличении нагрузки на ресурсы Реестр стабильность его работы под угрозой", - говорится в сообщении.

Ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока представления е-деклараций. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может составить 2,5 млн.

При этом, имеющиеся ресурсные позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, и хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций на год.

В ГП «УСС» сообщили, что неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра. Также там предоставили НАЗК рекомендации и предложения относительно состава необходимого дополнительного оборудования и по модернизации Реестра, предложили решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу Реестра на втором этапе е-декларирования.

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку Реестра до второго этапа подачи е-деклараций, уже почти исчерпан, но ни одну из проблем не решено", - подчеркнули ГП "УСС".