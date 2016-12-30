Порошенко утвердил новый военный билет

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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Так, указом №582 / 2016 утверждены новые положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и положения о военном билете офицера запаса.

Как отмечается, военные билеты, изготовленные (изданные) до вступления в силу настоящего указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме отдельных случаев.

Бланки новых военных билетов будут изготавливаться на заказ Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.