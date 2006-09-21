Вступление в ЕС без вступления в НАТО...

Большинство политических экспертов считают, что Украина может вступить в Европейский Союз, не вступая в НАТО. Об этом свидетельствует эксперт-опрос, проведенный Центром исследований политических ценностей в связи с сегодняшним заявлением в Брюсселе премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Украина готова пройти путь к вступлению в Евросоюз.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что Украина, конечно, может вступить в ЕС, не вступая в НАТО. По его словам, такие прецеденты есть, когда страны, уже давно состоящие членами НАТО, никак не могут вступить к ЕС. Наиболее яркий пример – Турция.

В.Фесенко отметил, что хотя процессы европейской интеграции по содержанию во многом связаны между собой, все же логика этих интеграционных объединений разная.

По его мнению, не нужно политически объединять эти два процесса в Украине. “Если мы не будем абсолютизировать процессы евроатлантической интеграции, а к процессам европейской интеграции подходить более рационально, акцентируя внимание на экономических, а не только на политических интересах, я думаю, что процессы европейской интеграции, политика европейской интеграции будет реализовываться намного быстрее и эффективнее”, - сказал он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает вступление Украины в ЕС без вступления в НАТО “теоретически возможным”, ведь, например, Финляндия и Австрия являются членами ЕС, но не входят в Северо-Атлантический альянс. И наоборот, есть страны, которые входят в НАТО, но не являются членами Евросоюза по тем или иным причинам. Классический пример - Турция, которая еще с начала 60-х годов вступила в НАТО и уже 40 лет стоит перед дверями Евросоюза, и ее туда пока не пускают. Другой пример - Норвегия, которая является членом НАТО, но не входит в Европейский союз. “Но хитрость ситуации заключается в том, что те страны, которые не входят в НАТО и приняты в Евросоюз”, еще с исторических времен входили в западноевропейское сообщество, потому с их принятием в Европейский Союз в обход НАТО никаких проблем не было, - отметил В.Карасёв. Другая ситуация, констатировал он, со странами, которые исторически не входили в Западную Европу. Например, по его словам, Турцию в ЕС не пускают, хотя в НАТО приняли с распростертыми объятиями в силу ее стратегического геополитического значения.

Что касается Украины В.Карасёв считает, что если учитывать нынешние конфигурации Европейского Союза, то вступление Украины в ЕС не зависит от того, будет ли она членом НАТО. В то же время, по его словам, если Украина хочет стать частью западного сообщества в геостратегическом и военно-стратегическом измерении, то тогда вступление в НАТО является пропуском в Евроатлантическое сообщество, но это не означает принадлежности к Европейскому Союзу. “Решения о вступлении в ЕС будут учитывать другие факторы, которые сегодня лежат вне границ краткосрочного и среднесрочного прогноза”, - сказал эксперт.

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО также считает, что вступление в НАТО - еще не ключ к ЕС, ведь это две абсолютно разных организации. Потому, по его мнению, В.Янукович, когда говорит о том, что Украина готова пройти путь к вступлению в ЕС, “выступает абсолютно взвешенно, и он ничего не сказал ни сенсационного, ни противоречащего интересам Украины”. По словам К.Бондаренко, В.Янукович прекрасно понимает, что этот путь длительный, как минимум 15–20-25 лет, особенно учитывая, что президент Франции и канцлер ФРГ сейчас выступают против дальнейшего расширения Европейского Союза, в том числе и принятия Украины в ЕС. Премьер-министр прекрасно понимает, что пройти путь к ЕС – означает работать над внедрением в Украине европейских стандартов, а также что поэтапное вступление Украины в ЕС записано в основные документы, регулирующие внутреннюю и внешнюю политику Украины, в частности Закон «О принципах внешней и внутренней политики Украины», отметил политолог.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что “никакого сомнения нет в том, что такой путь (вступление в ЕС без вступления в НАТО – УНИАН) возможен”, и также сослался на опыт других стран.

По его мнению, вступление в НАТО и вступление в ЕС – абсолютно разные задачи для решения. При этом политолог назвал неправдой и прямой манипуляцией заявления “натовских пропагандистов” о том, что вступление в НАТО - единственный возможен путь приобщения к Европейскому Союзу. Мысли о том, что В.Янукович, заявив об отсрочке привлечения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, где речь идет о демократических реформах, реформах судебной власти, экономических реформах и т. п., также якобы выступил против этого, М.ПОГРЕБИНСКИЙ назвал тоже манипуляцией. Поскольку, по его словам, в отношении всех этих реформ Украина взяла обязательство перед Советом Европы, когда стала членом Совета Европы, а также перед ОБСЕ. “Речь идет о корне этого плана, и существенное отличие этого плана связано с тем, чтобы стала возможной интеграция именно военной системы Украины именно в военную систему НАТО. Так что я считаю, что здесь тоже нужно говорить правду”, - сказал эксперт.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает очевидным ответ на вопрос, может ли Украина вступить в ЕС, не вступая в НАТО: “Конечно, может”. Он отметил, что на сегодня Украина позиционируется как страна, желающая включиться в глубокие интеграционные процессы. По его словам, Украина является культурной частью Европы, однако институционно еще не вошла во все ниши объединенной Европы. По прогнозу эксперта, “нам светят возможные сдвиги в плане членства лишь где-то в 2018–2020 году”. До того времени, отметил политолог, Украина будет сотрудничать в рамках многообразных программ. “То, что сказал премьер-министр Украины – это лишь констатация факта, что мы действительно отдаем приоритет вхождению именно в Европейский Союз”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

При этом он не исключил, что в ближайшие несколько лет состоится пересмотр модели европейской интеграции, и тогда “нам нужно будет корректировать нашу европейскую политику, поскольку состоятся эти изменения”. Выражая свое личное виденье будущей Европы, эксперт отметил, что это, скорее всего, будет не унитарная система регионов и не федерация, а союз союзов, где будут разные глубины интеграций в зависимости от экономики, политики, социокультурных институций и проч. Такая модель, по мнению политолога, более выгодна для Украины. “В этой модели возможна реализация и новой системы безопасности, как системы лишь для Европы, а не для мифического евроатлантического сообщества, которого на сегодня уже не существует”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ. Он считает, что Украине нужно формулировать свое видение Европы, которое, по его мнению, может не ограничиваться лишь Евросоюзом, возможно это как раз будет продвижение идеи союза союзов. “И нам здесь важны союзники, в частности в Центральной Европе, в частности в Польше”, - сказал он.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил разницу в сигналах относительно членства Украины со стороны НАТО и ЕС и отношении граждан Украины к членству в этих структурах. „Что касается НАТО – то в этой структуре делаются намеки в сторону Украины, что ее рады там видеть. Население Украины (в значительной мере из-за антинатовской пропаганды соседней России) преимущественно не хочет членства в этом блоке. С Евросоюзом – ситуация противоположная. Население Украины намного лучше относится к вхождению в эту структуру. Но ни один из влиятельных еврочиновников не приглашает Украину в Евросоюз. Более того, время от времени влиятельные европейцы делают достаточно жесткие заявления о невозможности или нежелательности вхождения Украины в Евросоюзу”, - констатировал политолог.

По его мнению, в этой ситуации Украине стоит построить более реалистичную внешнюю политику. “Нас интересует от Европы передвижение товаров, капиталов и рабочей силы, гарантирования нашей территориальной целостности – так нужно этого и добиваться. Если нет возможности при жизни этого поколения вступить в Евросоюз - значит стоит искать новые формы сотрудничества с остальной Европой для обеспечения национальных интересов Украины”, - сказал он.

В то же время директор международных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отмечает важность вступления в НАТО в процессе вступления в ЕС. “Опыт стран, присоединившихся к ЕС в последнюю волну расширения, и стран, которые готовятся стать членами ЕС, говорит, что вступление в НАТО - важный шаг на пути к полномасштабному участию в ЕС. Примеры таких стран, как Турция, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС, – это скорее исключение из правила, чем общая тенденция”, - отметил он.

Говоря об Украине, он сослался на научное обоснование евроинтеграции Украины, содержавшееся в Стратегии экономического и социального развития Украины на 2004-2015 годы, подготовленное под руководством В.ЯНУКОВИЧА во время его предыдущего премьерства, в котором говорилось: «Процесс евроатлантической интеграции должен рассматриваться не только как одно из промежуточных звеньев реализации задач евроинтеграционной стратегии Украины, но и как локомотив этой стратегии». “Я не могу не согласиться с таким определением”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.