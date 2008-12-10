Регионалы не верят в новую коалицию и требуют объяснений от КПУ

Партия регионов не верит в действенность новой коалиции и требует от коммунистов четкой и ясной позиции.

Как говорится в заявлении президиума политсовета Партии регионов, переданном агентству УНИАН, «мы не верим в эту коалицию, потому что ее основа – это политики, которые уже дважды доводили свою несостоятельность работать вместе, работать эффективно и решать неотложные вопросы жизнедеятельности страны».

«В настоящее время, когда государство ими же доведено до катастрофического состояния, когда вместо обещанных на Майдане пяти миллионов рабочих мест помаранчевые хозяйственники дали стране миллионы безработных (эксперты прогнозируют до 1 марта увеличение безработных до 4 миллионов человек), эти рассоренные политики снова хотят руководить Украиной. Но непрофессиональность, коррумпированность и популизм – плохие кормчие для государства, пребывающего в состоянии такого глубокого кризиса. Поэтому новая старая команда не сможет улучшить ситуацию, не сможет справиться с теми проблемами, которые так обременяют сегодня жизнь людей. И вместо быстрых и эффективных действий профессиональной команды Украина опять будет вынуждена наблюдать за скандальным спектаклем помаранчевых вождей образца 2005 года, которые готовы друг друга утопить в ложке воды», говорится в заявлении.

Партия регионов «решительно отмежевывается от этой компании. Мы также хотим услышать четкую и ясную позицию коммунистов – какой была их мотивация, когда они поддерживали помаранчевых? Будут ли они вместе с помаранчевыми отвечать за результат деятельности новой-старой команды?».

Партия регионов стоит на том, что «Украина должна избавляться от популистов у власти. Должна быть сформирована команда управленцев, высококлассных менеджеров, которые знают и умеют действовать быстро, эффективно, которые имеют опыт выведения государства из кризиса».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Владимир ЛИТВИН был избран Председателем Верховной Рады Украины. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422 зарегистрированных в зале, в частности 27 депутатов от КПУ.

После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.