У Порошенко рассказали о прогрессе в "Минске"

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

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"Это один из положительных моментов минского процесса. Несмотря на предостережения российской стороны, мы сейчас активно работаем над "дорожной картой". Уже есть базовый проект, который четко предусматривает определенные фазы. Важно, что мы выстроили ее таким образом, что пункты по безопасности имеют приоритет над политическими. Работаем над проектом, в основе которого именно франко-немецкое видение", – отметил Елисеев.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент было бы преждевременно указывать сроки согласования этой карты.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обвинил Российскую Федерацию в невыполнении Минских договоренностей.