Комитет ВР по вопросам регламента стал на сторону Тимошенко

Парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины признал, что постановление о создании временной следственной комиссии ВР по изучению вопроса необоснованного повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги было принято с нарушениями.

Об этом УНИАН сообщил член регламентного комитета ВР Вячеслав КОВАЛЬ.

По его словам, на своем заседании комитет практически единогласно пришел к выводу, что во время голосования по соответствующему проекту постановления были процедурные нарушения со стороны председательствующего на заседании Верховной Рады. Потому комитет рекомендует аннулировать это постановление.

«Комитет нашел ошибки в действиях председателя - нарушение процедуры», - сказал В.КОВАЛЬ, добавив, что окончательное решение будет за парламентом.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября ВР приняла постановление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о создании ВСК по расследованию объективности установления новых тарифов на природный газ для населения.

В то же время члены коалиции внесли в соответствующий документ свои поправки, которые полностью изменили его концепцию. Кроме того, вместо предложенного автором документа руководителя комиссии от оппозиции Николая СИВУЛЬСКОГО большинство проголосовало за представителя от коалиции – коммунистку Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ.

Также большинство включило в это постановление пункт о проверке обоснованности списания долгов ЕЭСУ, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что все суды Украины, в том числе и Верховный Суд, подтвердили, что никаких злоупотреблений не было.

Депутаты БЮТ заблокировали трибуну, протестуя против внесения этих правок в постановление Ю.ТИМОШЕНКО, однако первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК успел поставить на голосование постановление в целом с учетом вышеупомянутых правок. Постановление поддержали 230 депутатов из 420.

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ пообещал фракции БЮТ не подписывать принятое постановление о создании ВСК.

По словам А.МОРОЗА, он договорился с БЮТ, что, согласно Регламенту ВР, данный вопрос еще раз будет рассмотрен в профильном комитете, который «поставит точки над «і», и ВР еще раз заслушает его на своем заседании.