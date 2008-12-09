Кто голосовал и не голосовал за Литвина-спикера?

32 народных депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” не голосовали за избрание Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады, однако его кандидатуру поддержали трое членов фракции Партии регионов.

Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте парламента, не голосовал “за” по этому вопросу лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, поскольку указано, что он отсутствовал на заседании.

Кроме того, “отсутствовали” народные депутаты от НУ-НС Оксана БИЛОЗИР, Святослав ВАКАРЧУК, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Олег ГУМЕНЮК, Игорь КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Петр ЮЩЕНКО, Виктор ТОПОЛОВ, Иван СТОЙКО, Станислав АРЖЕВИТИН, Юрий БУТ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Ярослав КЕНДЗЁР, Ксения ЛЯПИНА, Владимир МОЙСИК, Иван ПЛЮЩ, Леся ОРОБЕЦ, Андрей ПАРУБИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Арсений ЯЦЕНЮК и Владимир ПОЛЯНЧЕНКО.

При этом отказались голосовать за избрание В.ЛИТВИНА спикером Станислав ДОВГИЙ, Иван ЗАЕЦ, Владимир КАРПУК, Ольга ГЕРАСИМЮК, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, Роман ЗВАРИЧ, Юрий КОСТЕНКО, Николай КРУЦЬ и Андрей ДАВИДЕНКО.

В то же время трое из 176-ти народных депутатов от Партии регионов проголосовали за кандидатуру В.ЛИТВИНА – Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК и Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ.

Не поддержали его избрание спикером 2 из 156 депутатов от БЮТ – Игорь РЫБАКОВ и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО. Указывается, что они отсутствовали на заседании ВР.

Фракции КПУ и Блока Литвина в полном составе проголосовали за избрание В.ЛИТВИНА председателем парламента. Соответственно проголосовали 27 депутатов от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции одноименного блока Владимира ЛИТВИНА был избран председателем Верховной Рады Украины.

За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422 зарегистрированных в зале.