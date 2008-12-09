Литвин стал спикером ВР

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН избран председателем Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале.

В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов (Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК и Ефим ЗВЯГИЛСКИЙ).